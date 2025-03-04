Царьград Фото: коллаж Царьграда Дональд Трамп очень хочет снять санкции с России, но встал большой вопрос, обратил внимание Майкл Бом.
Трамп хочет снять санкции с России, но встал большой вопрос: "Перезагрузка" на грани срыва
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Подмена войны миров на буржуйский договорняк. Наши буржуи томно дышат, когда их треплют по холке колониальными клещами. Нато перетусовала свои стратегии, рф оторопела и ждет теряя победный темп и время.
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4 час.
Людмила Лиханова
Пора уже понять: Есть заранее объявленные задачи и решения этих задач нашим Президентом. И он не отступит от них. Это значило бы потерю лица. А он этого не допустит. Но есть другие моменты которые интересны и США и нам. Вот в этой сфере есть о чем говорить. Все остальное - паника и глупость, раздувание слона из мухи. Пора понять как Трамп не хочет терять лицо так и Путин. А это значит что есть пути избежать этого не заходя в тупик. Не отступая от наших задач мы можем помочь Трампу усилить свое влияние в его стране, а для него это - самое важное т.к.через некоторое время у них снова выборы и ему нужно вытеснить тех, кто ему мешал и мешает и получить полное Одобрям-с в своей стране. Мы рано или поздно с помощью штатов или без нее свои задачи выполним, а вот Трампу без венка Миротворца будет очень непросто.
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3 час.
Юрий Вахрушев
Дрянь пропиндосская…
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2 час.
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