❗️Под Бахчисараем произошло смертельное ДТП Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, водитель ВАЗ 21150 выехал на «встречку» и столкнулся с BMW Х5.
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❗️Под Бахчисараем произошло смертельное ДТП Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, водитель ВАЗ 21150 выехал на «встречку» и столкнулся с BMW Х5.