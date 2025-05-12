В России снизился объем прокачки нефти по системе «Транснефть»

Падение рентабельности переработки вынудило нефтяников снизить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к падению прокачки сырья внутри России — по системе компании «Транснефть», сообщил источник «Известий» в отрасли.
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