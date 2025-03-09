Николай Паскару: «Финансовая помощь Молдове сопровождается обязательствами»

Политический аналитик Николай Паскару прокомментировал объявление Европейского союза о новом пакете финансовой поддержки для Республики Молдова, подчеркнув, что такая помощь никогда не бывает бесплатной и может сопровождаться скрытыми обязательствами.
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