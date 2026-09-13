Хирург Умнов: неконтролируемое давление повышает риск инсульта

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что среди факторов риска инсульта особое значение имеет неконтролируемое артериальное давление.
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