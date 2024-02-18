Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.
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