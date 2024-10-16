Собянин: В Москве реализуется 96 проектов комплексного развития территорий

Будет построено более 63 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового назначения В столичном районе Щукино на северо-западе Москвы планируется реорганизация двух участков нежилой застройки в рамках программы комплексного развития территорий.
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