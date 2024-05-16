«В каком-то смысле он определенно более впечатляющий, чем Джо Байден»: Такер Карлсон о Путине

Журналист взял интервью у президента РФ в феврале Американский журналист Такер Карлсон заявил, что российский президент Владимир Путин, у которого он брал интервью в феврале, произвел на него большее впечатление, чем действующий президент США Джо Байден, сообщает «Царьград» со ссылкой на LIFE.
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