Тайны Истории

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Кто и зачем оболгал Анну Болейн, обвинив королеву в госизмене и прелюбодеянии

Кто и зачем оболгал Анну Болейн, обвинив королеву в госизмене и прелюбодеянии

В мае 1536 года Генрих VIII приказал обезглавить свою вторую жену Анну Болейн. Она была признана виновной в тяжких преступлениях: государственной измене, прелюбодеянии и инцесте.

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