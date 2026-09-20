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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Култхард призвал ускорить решения о VSC, сэйфти-карах и красных флагах: «Есть пространство для улучшений. Некоторые случаи абсолютно однозначные»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард порассуждал о том, что можно улучшить после Гран-при Испании , когда гонщик « Макларена » Ландо Норрис потерял шансы на победу из-за особенностей режима виртуальной машины безопасности (VSC).

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