Дэвид Култхард призвал ускорить решения о VSC, сэйфти-карах и красных флагах: «Есть пространство для улучшений. Некоторые случаи абсолютно однозначные»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард порассуждал о том, что можно улучшить после Гран-при Испании , когда гонщик « Макларена » Ландо Норрис потерял шансы на победу из-за особенностей режима виртуальной машины безопасности (VSC).