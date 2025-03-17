Президент США отложил обсуждение встречи с Путиным до сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 18 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.