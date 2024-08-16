На скамье подсудимых окажется бывший директор лицея за трех сварившихся в кипятке рабочих

Дело о гибели трех работников в подвале лицея №12 в 2021 году передали в суд. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора новосибирского лицея №12.
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