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На скамье подсудимых окажется бывший директор лицея за трех сварившихся в кипятке рабочих

На скамье подсудимых окажется бывший директор лицея за трех сварившихся в кипятке рабочих

Дело о гибели трех работников в подвале лицея №12 в 2021 году передали в суд. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора новосибирского лицея №12.

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