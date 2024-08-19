Адвокат Ефремова не подтвердил выход актера по УДО в декабре

Юрий Падалко, адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, в разговоре с «Известиями» 19 августа не подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о возможном освобождении артиста в декабре.
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