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Главная стратегия развития России: От семьи до традиционных ценностей. Что нужно знать каждому?

Главная стратегия развития России: От семьи до традиционных ценностей. Что нужно знать каждому?

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля представить предложения по нацпроекту о воспитании на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей "гармонично развитой личности".

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