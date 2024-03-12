Главная стратегия развития России: От семьи до традиционных ценностей. Что нужно знать каждому?

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля представить предложения по нацпроекту о воспитании на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей "гармонично развитой личности".
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