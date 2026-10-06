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ИА Регнум

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Количество летевших на Москву БПЛА увеличилось до 161

Количество летевших на Москву БПЛА увеличилось до 161

Количество летевших на Москву БПЛА увеличилось до 161. Об этом стало известно 6 октября. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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