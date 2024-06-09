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«Ему бы, говнюку, просто встать на колени». Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами

«Ему бы, говнюку, просто встать на колени». Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами

Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал покаяться перед украинцами Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канцлера Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его покаяться перед украинцами.

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