«Ему бы, говнюку, просто встать на колени». Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами

Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал покаяться перед украинцами Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канцлера Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его покаяться перед украинцами.
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