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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов продлил безголевую серию до 6 матчей. У него передача и «минус 2» за 20:18 с «Колорадо»

Форвард «Сан-Хосе» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6).

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