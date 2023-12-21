Над мировой торговлей тучи ходят хмуро

"Мудрые эконошприцы"после кровавого побоища палестинцев, их хамасовских людоедов 7 октября 2023 года в Израиле объясняют экономическими интересами США и ЗАПАДА.Власти Израиля многие годы, по совету "нынешних бенефициантов" палестино- израильского конфликта,своими руками создали и финансово ублажали крокодилово отродье в надежде на мирное существование с ним.Однако оно с первых дней своего существования показало свою террористическую сущность, осуществляя вооружённые набеги убийства и захват еврейских заложников.Используя последних при торге за освобождение их кровавых убийц.Которых евреи содержали в тюрьмах с университетской подготовкой.За период своей автономии палестинцы создали не государство,а анклав с населением,поголовно исповедующих звериную идеологию ИГИЛ. Они это всенародно подтвердили 7 октября в анклаве города Газа,от малого до стариков. Бурно приветствуя убийц и насильников еврейских женщин,младенцев и стариков.Только таким отношением палестинцев к этим событиям объясняется, наконец жёсткий, ответ Израиля,его решимость уничтожить людоедское отродье у своих границ!

Юрий Ильинов

Людоеды сначала создали ИГИЛ, и ХАМАС, и это не палестинцы. Кто помог ХАМАС вытеснить из Палестины "боевое крыло партии ФАТХ Ясира Арафата"? "Или может быть палестинцы отблагодарили Иран, когда он в рамках «мусульманской солидарности» дал им оружие, своих инструкторов из спецслужбы «Кудс», боевые отряды добровольцев КСИР для создания единого фронта сопротивления евреям на ливанской границе? Нет, они устроили настоящую войну с «Хезболлой» и сбежали после поражения в Сирию. Где официальные власти разрешили им не разоружаться, как всем «народным ополчениям» ливанской бойни (по соглашению Тааф-1989), пройти настоящую военную подготовку и выступить наконец ... против Израиля. Выступили? Как бы не так, перешли к адресному террору, а ливанским шиитам пришлось опять самим отбиваться от израильтян в 2006-ом. Чем отплатил возвысившийся ХАМАС сирийским и персидским братьям за многолетнюю помощь? Правильно, резнёй на стороне бармалеев Исламского Государства*, едва не стоившей Дамаску государственности, если бы «Хезболла» не разнесла в пыль трусливых террористов, гораздых только горланить, шантажировать и требовать от мусульман смертельной борьбы за их права."