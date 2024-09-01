Дерево упало на провода ЛЭП – под Новосибирском отключили свет

В Новосибирской агломерации без электричества остались несколько поселков. Сегодня, 1 сентября, на севере Новосибирской агломерации без электричества остались поселок Степной и несколько дачных и коттеджных поселков.
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