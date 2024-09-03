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Роскошные «женщины Альфонса Мухи»: шедевры чешского художника-модерниста, создателя «искусства для в

Роскошные «женщины Альфонса Мухи»: шедевры чешского художника-модерниста, создателя «искусства для в

Альфонс Муха. Серия *Искусство*. Музыка и Живопись, 1898 | Фото: gallerix.ru 24 июля исполняется 156 лет со дня рождения всемирно известного чешского художника, иллюстратора, ювелирного дизайнера, плакатиста Альфонса Мухи.

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