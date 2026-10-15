Министр обороны РФ Андрей Белоусов и главы делегаций Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств возложили цветы к памятнику советским воинам в Центральном парке культуры и отдыха города Чолпон-Ата в Киргизии.
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