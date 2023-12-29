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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс набрал рекордные для себя в сезоне 44 очка

Энтони Эдвардс набрал рекордные для себя в сезоне 44 очка

Защитник «Миннесоты» набрал 44 очка во встрече с «Далласом» (118:110). За 38 минут на площадке Эдвардс реализовал 12 из 23 с игры и 14 из 18 с линии.

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