Самые зажигательные треки этого лета по версии диджеев

Профессиональные диджеи обладают особым чутьем на настроение толпы. Один неверный трек или резкий переход могут разрушить атмосферу на танцполе, и потребуется немало времени, чтобы вернуть доверие публики.
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