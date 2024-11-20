Алексей Вихарев с активистами Волонтерского центра сдали кровь на нужды больниц Урала

Депутаты Екатеринбургской городской Думы провели пятую очередную донорскую акцию. В этот раз в Областную станцию переливания крови ее организатор, депутат Алексей Вихарев, пригласил не только коллег, но и более 20 активистов своего Волонтерского центра.
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