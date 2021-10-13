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Где деньги, Зин? В НАПК расследуют растрату 31 миллиона бюджетных денег партией «Слуга народа»

Где деньги, Зин? В НАПК расследуют растрату 31 миллиона бюджетных денег партией «Слуга народа»

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) обнаружило признаки нецелевого использования бюджетных денег партией «Слуга народа».

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