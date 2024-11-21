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Зоны воркаута работают рядом с московскими ярмарками

Зоны воркаута работают рядом с московскими ярмарками

В целях популяризации здорового образа жизни и физической активности, а также для обеспечения москвичей качественной и полезной продукцией, на территории города Москвы организованы ярмарки, где можно приобрести свежие фермерские продукты и провести тренировки на свежем воздухе.

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