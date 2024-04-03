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Авербух рассказал, что снялся в новом сезоне сериала «Папины дочки»

Авербух рассказал, что снялся в новом сезоне сериала «Папины дочки»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что сыграл в сериале «Папины дочки. Новые» самого себя, а уговорила его сняться в проекте его жена Лиза Арзамасова, которая исполняет роль одной из главных героинь сериала.

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