Авербух рассказал, что снялся в новом сезоне сериала «Папины дочки»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что сыграл в сериале «Папины дочки. Новые» самого себя, а уговорила его сняться в проекте его жена Лиза Арзамасова, которая исполняет роль одной из главных героинь сериала.
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