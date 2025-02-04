Александр Новиков сообщил, что провода от уличного освещения спрячут под землю

Задача программы – избавиться от «паутины» проводов Глава Смоленска Александр Новиков сообщил, что городские службы приступили к подготовке масштабной модернизации уличного освещения по программе «Чистое небо».
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