Но выход на такие темпы производства — не раньше, чем через год Tesla начала раннее серийное производство человекоподобных роботов Optimus на заводе во Фримонте в Калифорнии.
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