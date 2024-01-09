Китайские исследователи пришли к выводу, что домашние животные могут спасти от деменции в старости.Данный вывод был сделан после изучения 12 научных работ, в которых принимали участие испытуемые возрастом от 50 лет, в количестве почти 8 тысяч человек.
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