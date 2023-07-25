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Министр обороны Украины Резников признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

Министр обороны Украины Резников признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

Руководитель украинского оборонного ведомства Алексей Резников признал то, что идущее в настоящий момент контрнаступление киевской стороны отстает от графика.

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