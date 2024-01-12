Пищевые добавки с коллоидным серебром опасны для жизни, предупредили врачи

Пищевые добавки с коллоидным серебром могут привести к судорогам, повреждению почек и посинению кожи, а в некоторых случаях — летальному исходу, при этом они не имеют доказанной пользы, и использовать их не рекомендуется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии