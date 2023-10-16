Хабаровский «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва

Хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.Хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.Сегодня, 16 октября, пресс-служба «Амура» опубликовала заявление в связи со скандальным поведением нападающего хабаровской команды Александра Хохлачёва.
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