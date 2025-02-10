«Я готов отдать свою жизнь». Телохранитель Месси обвинил в непрофессионализме охрану стадиона в Панаме

Ясин Чэуко, телохранитель аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовал пост в соцсети, комментируя завирусившееся видео, где выбежавший на поле болельщик сбил его с ног, когда Чэуко пытался помешать ему добраться до Месси.