«Я готов отдать свою жизнь». Телохранитель Месси обвинил в непрофессионализме охрану стадиона в Панаме

Ясин Чэуко, телохранитель аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовал пост в соцсети, комментируя завирусившееся видео, где выбежавший на поле болельщик сбил его с ног, когда Чэуко пытался помешать ему добраться до Месси.
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