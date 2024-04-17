Пятнадцать студентов колледжа получат профессию "Официант" 3 разряда В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже стартовало обучение по программе профессиональной подготовке студенческих отрядов.
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Пятнадцать студентов колледжа получат профессию "Официант" 3 разряда В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже стартовало обучение по программе профессиональной подготовке студенческих отрядов.