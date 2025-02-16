В Южной Корее встревожились из-за нового военного договора России и КНДР

Недоумение по поводу подписания нового соглашения между Россией и КНДР с обязательствами по взаимной защите выразил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, сообщается 16 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.
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