В Южной Корее встревожились из-за нового военного договора России и КНДР

Недоумение по поводу подписания нового соглашения между Россией и КНДР с обязательствами по взаимной защите выразил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, сообщается 16 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.