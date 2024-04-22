Германия посадила Международный уголовный суд (МУС) в лужу: нашлись, "похищенные" Путиным, украинские дети

Но никаких извинений не последовало, и ордер на арест Путина никто не отменил. Поэтому рано радоваться. По поводу белого порошка в ООН тоже было опровержение, но Хусейна арестовали и казнили.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Трагедия : украинских детей украл Путин напару с Львовой-Беловой... но дети ВДРУГ нашлись... да не в России, а в Германии - уже трагикомедия или же фарс? Интересно, что будет дальше, или МУС всё проглотит по тихому... как обычно привыкли делать на западе, "когда что-то пошло не так"...( прямо крылатая фраза у западных политиков!) Но обделались то знатно!