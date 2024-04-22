Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Жалко, что у нас Президентом бесхребетный слизняк работать пристроился, а не твердохарактерный и жесткий в принятии р...Почему не стоит ж...
  • Олег Самойлов
    А КТО золото вывозил для хранения в чьих-то банках?Почему не стоит ж...
  • Виктор Онегин
    Там где частая смена членов засидевшихся на сытном местеПричина непотопля...

Германия посадила Международный уголовный суд (МУС) в лужу: нашлись, "похищенные" Путиным, украинские дети

Германия посадила Международный уголовный суд (МУС) в лужу: нашлись, "похищенные" Путиным, украинские дети

На Западе всё лучшее: и демократия, которой там сейчас не сыскать, и суд — «самый гуманный суд в мире!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Гора
Но никаких извинений не последовало, и ордер на арест Путина никто не отменил. Поэтому рано радоваться. По поводу белого порошка в ООН тоже было опровержение, но Хусейна арестовали и казнили.
Ответить
11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Трагедия : украинских детей украл Путин напару с Львовой-Беловой... но дети ВДРУГ нашлись... да не в России, а в Германии - уже трагикомедия или же фарс? Интересно, что будет дальше, или МУС всё проглотит по тихому... как обычно привыкли делать на западе, &quot;когда что-то пошло не так&quot;...( прямо крылатая фраза у западных политиков!) Но обделались то знатно!
Ответить
11 час.
М
Мария
Какие же они лживые придурки!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх