⚡️Крупный лесной пожар в Ялте получил статус региональной ЧС Соответствующий указ подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚡️Крупный лесной пожар в Ялте получил статус региональной ЧС Соответствующий указ подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов.