В Твери открылась выставка иллюстраций Александра Самохвала к роману «Евгений Онегин»

В год 130-летия известного советского художника и Заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Самохвалова Тверская областная картинная галерея представляет выставку его иллюстраций к роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» , а также документы и предметы из личного архива художника.