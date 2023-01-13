Экономист Юшков: крупный бизнес в Европе будет все больше выступать за восстановление экономических отношений с Россией

Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, во время беседы с изданием «Народные Новости» прокомментировал заявление депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани о том, что ЕС в ближайшее время начнет переговоры с Россией по поставкам газа.
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