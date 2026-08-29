Путин объяснил причины спецоперации на примере нападения косаток на белых медведей

Президент России Владимир Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете объяснил причины проведения специальной военной операции, приведя пример из природы Крайнего Севера.
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