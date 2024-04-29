Облавы на таджиков в аэропортах Москвы, массовая депортация, запрет на въезд в РФ детям мигрантов. Диаспоры стремительно теряют влияние

Это Россия пошла на поводу старого хитрозадого казаха Назарбаева!!! Это он выдвинул идею свободного передвижения капиталов, рабочей силы , товаров услуг.У нас своей рабочей силы хоть отбавляй! На кой черт нужны эти кишлачники, которые умеют только лепешки печь, да саманные кирпичи ляпать!О своих людях надо заботиться и обучать россиян, а не чуждых нашему менталитету жителей Центральной Азии, которые на 90% ненавидят нас лютой ненавистью! КРОКУС - не забудем, не простим!!!! 😡😡😡

Н

Наталья

Я, категорически, против наличия мигрантов в своей стране, тем более, что по сути, они по большей части не есть трудовые, а самые что ни на есть приспособленцы. Но!!!! Кто им сие позволил, да ещё и облагодетельствовал подарками из нашего бюджета, порой недоступными коренной нации России, которая и формирует этот самый госбюджет? Конечно-же, все имена и фамилии, что называется, в открытом доступе. Вот им они (мигранты) нужны и сейчас, да с пеной у рта будут доказывать, что без них не обойтись и в будущем.