Закон о локализации такси может заработать в марте 2026 года

Сроки по скандальному законопроекту о локализации такси сдвигаются: теперь комитет Госдумы по транспорту рассматривает возможность его вступления в силу весной 2026 года, следует из проекта документа, которые депутаты разослали в ФОИВы (есть у «Известий»).