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Закон о локализации такси может заработать в марте 2026 года

Закон о локализации такси может заработать в марте 2026 года

Сроки по скандальному законопроекту о локализации такси сдвигаются: теперь комитет Госдумы по транспорту рассматривает возможность его вступления в силу весной 2026 года, следует из проекта документа, которые депутаты разослали в ФОИВы (есть у «Известий»).

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