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PNAS: ожирение усиливает тягу к вредной еде, меняя активность головного мозга

PNAS: ожирение усиливает тягу к вредной еде, меняя активность головного мозга

Ученые из Королевского университета в Онтарио (Канада) обнаружили, что людям с ожирением труднее контролировать питание из-за необходимости прилагать больше усилий для изменения восприятия полезности различной пищи в головном мозге.

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