PNAS: ожирение усиливает тягу к вредной еде, меняя активность головного мозга

Ученые из Королевского университета в Онтарио (Канада) обнаружили, что людям с ожирением труднее контролировать питание из-за необходимости прилагать больше усилий для изменения восприятия полезности различной пищи в головном мозге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии