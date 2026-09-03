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Царьград

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Борис Рютин: «Алиса AI» получает доступ к банковским приложениям

Борис Рютин: «Алиса AI» получает доступ к банковским приложениям

Борис Рютин из «Яндекса» сообщил, что «Алиса AI» получила ограниченный доступ к пользовательским данным и банковским приложениям только при явном согласии.

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