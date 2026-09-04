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8K, съёмный OLED-экран, трёхосевой стабилизатор и технологии Leica. Insta360 показала Luna Pro на IFA 2026

8K, съёмный OLED-экран, трёхосевой стабилизатор и технологии Leica. Insta360 показала Luna Pro на IFA 2026

Глобальная версия выйдет 10 сентября Insta360 показала на выставке IFA 2026 глобальную версию камеры Luna Pro, которая будет официально анонсирована в регионе только 10 сентября.

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