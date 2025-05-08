Медведев напомнил Европе о судьбе Гитлера

Европа должна помнить о судьбе нацистской Германии и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X, комментируя кадры со встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
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