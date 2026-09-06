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«Миллиарды уходят за границу, а нас блокируют»: зачем банки ввели новые правила снятия наличных. Разбираюсь

«Миллиарды уходят за границу, а нас блокируют»: зачем банки ввели новые правила снятия наличных. Разбираюсь

Инфосфера: новости для людей Встретил на выходных кума. Мужик продал свою старую машину, решил не держать пачку купюр дома и отнес деньги на свой счет.

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Влад Ставр

У Ингерманша  была только белая Волга, а ей хотелось черную Волгу. Под цвет своей души, которую она прятала в СССР и которую не меняя цвета выставляет уже в новой РФ. Вот такие хамелеоны и хамелеонши и прос…. ли СССР вместе с Консенсусом - правда, поживившись всем, что было в СССР