«Миллиарды уходят за границу, а нас блокируют»: зачем банки ввели новые правила снятия наличных. Разбираюсь

Инфосфера: новости для людей Встретил на выходных кума. Мужик продал свою старую машину, решил не держать пачку купюр дома и отнес деньги на свой счет.
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Им легче грабить простого человека, чем государственного воришку, потому-что государственный вор ценнее, чем простой Пенсионер, Гражданин и Человек .
У Ингерманша была только белая Волга, а ей хотелось черную Волгу. Под цвет своей души, которую она прятала в СССР и которую не меняя цвета выставляет уже в новой РФ. Вот такие хамелеоны и хамелеонши и прос…. ли СССР вместе с Консенсусом - правда, поживившись всем, что было в СССР
Сейчас выборы пройдут и едросы вообще народ обложат со всех сторон, не только кур на учет будем ставить , но и яблоки на дереве считать .
Да хрен редьки не слаще