We're in a phase of the markets where the E-mini S&P 500 , E-mini Nasdaq 100 & E-mini Russell 2000 Futures are all moving together without divergences.