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"Для кого этот цирк?": Алсу публично обратилась к бывшему мужу

"Для кого этот цирк?": Алсу публично обратилась к бывшему мужу

Скандал вокруг развода Алсу и Яна Абрамова не утихает – недавно дров в него подкинул адвокат бизнесмена Александр Добровинский, который сообщил о новом возлюбленном у певицы, но решил не разглашать его имя.

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